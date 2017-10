3 ejemplos de corrupción en la política de México

La corrupción es un tema que se escucha a diario en México, es tan común como que un americanista te asalte. Pero esto pareciera no ser tema de preocupación, porque aunque estos temas, personas y acciones salgan a la luz a la gente le da igual si pasa o no porque finalmente siguen eligiendo a la misma clase de políticos corruptos una y otra vez, como cuando de niño te decían que no te subieras al árbol porque te podrías caer, y aunque te dabas un trancazo finalmente se te olvidaba y lo volvías a hacer, por eso no es sorprendente que esto siga pasando. Y aquí tres de los políticos más corruptos (de los que se ha sabido).

Elba Esther Gordillo. La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue acusada en febrero de 2013 de malversar (para los del conalep: agarrar dinero que no es suyo pero que tiene a cargo) 200 millones de dólares. Actualmente, la maestra se encuentra encarcelada y con un proceso que continua abierto.

Carlos Romero Descampas. Senador y líder del Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, famoso por llegar temprano a las sesiones del Pleno y entre los primeros en irse también, y es tan patente su hábito que es considerado uno de los principales maestros del escapismo parlamentario. El año pasado regaló a su hijo un Ferrari Enzo de edición limitada (se estima que cueste alrededor de 25 millones de pesos).

Raúl Salinas de Gortari. El hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari pasó 10 años en la cárcel por una acusación de homicidio de alto perfil, pero fue absuelto en 2005. Y en julio de 2013, un juez mexicano lo exoneró de los cargos por enriquecimiento ilícito, y ordenó que le fueran devueltos 19 mdd depositados en 12 cuentas bancarias, así como 41 propiedades. Actualmente se encuentra libre. Por qué solo en México la corrupción es perdonada y premiada como la educación.