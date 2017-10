El marco jurídico de los contratos de compraventa internacional

En mi paso personal por la experiencia universitaria, sentí que lo que me transmitían los maestros era simplemente una “pasada” o un “brochazo” de información. Es cierto; en la universidad no se te enseña nada en específico, sólo se te abre un nuevo universo de conocimientos generales que están ahí, a la espera de que el interesado se quiera adentrar más en el sistema que está establecido en un país como México.

Con el paso del tiempo, sentí la necesidad de seguir estudiando, y así lo hice. Realmente me doy cuenta de que el Derecho es una Ciencia extremadamente extensa y compleja y que se encuentra regulando (o por lo menos así debería de ser) todo lo que nos rodea.



Es por ello que en esta ocasión, el ensayo del mes se refiere a la importancia y utilidad de los INCOTERMS, esto enfocado desde el punto de vista jurídico del tema. Si bien es cierto, dentro de los planes de estudio de una licenciatura en Derecho no se contempla su estudio, a mí me parece que es muy importante el difundir, esta pizca de conocimiento del cual, los abogados hemos estado un poco desinformados o relegados.



En mi opinión, esta materia reviste gran relevancia no sólo para todos aquellos graduados que deseen dedicarse a la consultoría particular ya sea en logística internacional, comercio exterior; también es importante para todos aquellos emprendedores que deseen crear una empresa y que tengan deseos de exportar.



Que no se piense que el exportar es sólo para las grandes empresas. No. También tienen muchas oportunidades las medianas, pequeñas y micro empresas.



Es nuestra intención que al finalizar la lectura de este ensayo, todo aquel que lo haya leído se dé cuenta de que el mundo del comercio internacional atañe directamente a los abogados, y que precisamente los INCOTERMS son una de las claves para brindar certeza jurídica en las transacciones internacionales.

Autor: M. D. Alejandro Cabrera Solis